Con i dazi al 30% Cremona perderebbe potenzialmente 33,510 milioni di euro al trimestre. A elaborare la stima è il Sole24Ore, che fa il punto sull’impatto che la misura economica voluta da Donald Trump avrebbe sulle province italiane, basandosi sull’analisi degli ultimi dati provinciali trimestrali dell’Istat. Che non è uguale per tutte. Le più colpite, secondo l’autorevole quotidiano economico, sono Firenze, Milano, Trieste, Modena, Roma, L’Aquila, Bologna, Vicenza, Frosinone e Bergamo.

Nel primo trimestre 2025 l’export Usa è stato pari a 112 milioni e ha pesato per il 7,2% sul totale delle vendite all’estero fatte dal nostro territorio. Di fronte all’ipotesi di dazi al 20% la perdita sarebbe invece di 22,340 milioni, al 15% sarebbe pari a 16,755 milioni e al 10% si andrebbe a 11,170 milioni.

Sempre secondo quanto riportano le pagine del Sole 24Ore, la situaione peggiore è a Firenze, dove nel primo trimestre 2025 l’export Usa ha pesato per il 26,9%. Per il capoluogo Toscano dunque la potenziale perdita con i dazi al 30 per cento avrebbe potuto essere di 580 milioni. Per Milano, dove l’export Usa è parti al 12,9%, si parla di 547 milioni. A Trieste, dove viene venduto in America circa il 42% del totale dell’export, la perdita avrebbe potuto essere di 366 milioni. lb

© Riproduzione riservata