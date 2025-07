Con le esibizioni di altre nove band – tra cui The Burning Dogma, Embryo, Necrodeath, Infected Rain, Coroner e Candlemass – si è conclusa nella serata di ieri la tre giorni del festival Luppolo in Rock, ospitato alle Colonie Padane.

“Il festival è andato molto bene e stiamo vedendo un ottimo risultato anche stasera. Siamo infatti molto felici di quello che abbiamo creato con una partecipazione musicale di oltre 30 nazioni. Siamo partiti bene venerdì e siamo migliorati ogni giorno”, ha commentato Massimo Pacifico, presidente dell’Associazione Luppolo in rock, tirando le somme della settima edizione della manifestazione.

Una chiusura “col botto” per il festival “fatto dai fan per i fan” che ha regalato per gli appassionati del genere un finale travolgente. Ma la musica rock non si ferma qui: “Stiamo già lavorando per il festival del prossimo anno e soprattutto per quello del 2027. Nell’ambito musicale bisogna muoversi con molto anticipo”, conclude sempre Pacifico.

