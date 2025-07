Nuove auto in dotazione alla Polizia Locale di Cremona. I mezzi, appena usciti dal Concessionario, sono comparsi proprio in questi giorni sulle strade cittadine, utilizzati per mettere in campo una serie di controlli di routine. Si tratta di due Toyota Corolla Cross, super accessoriate e dotate di celle per il trasporto di eventuali fermati.

I due mezzi offriranno un importante supporto alla dotazione della Polizia Locale cittadina, aumentandone le performance, soprattutto in caso di eventuali inseguimenti.

