Giovedì scorso la sede di Confcommercio Provincia di Cremona ha ospitato il Consiglio della Unione Regionale dei Panificatori, un appuntamento strategico che ha riunito i presidenti delle dieci province lombarde per fare il punto sullo stato di salute del settore.

A fare gli onori di casa è stato Andrea Badioni, presidente di Confcommercio Provincia di Cremona e del Gruppo Panificatori provinciale, affiancato da Michele Quarantani, delegato all’Unione Regionale. Presenti i vertici dell’unione con il presidente regionale Roberto Capello e il segretario Roberto Alvaro.

Nel corso dell’incontro si è discusso dell’evoluzione della categoria, oggi alle prese con un mercato in rapida trasformazione. “Questi momenti di confronto sono fondamentali – ha spiegato Badioni – per calibrare strumenti e strategie a partire da dati analitici condivisi, anche attraverso studi nazionali adattati alla scala regionale. Vogliamo comprendere meglio le esigenze del consumatore e come viene percepito il nostro lavoro”.

Tra i temi trattati, anche la sicurezza nei luoghi di lavoro e la formazione del personale, elementi ritenuti essenziali per la competitività e la tutela del settore.

Il Consiglio ha inoltre rilanciato l’impegno sul fronte della sensibilizzazione sanitaria e della comunicazione alimentare: «Si tornerà a collaborare con le ATS regionali – ha annunciato Badioni – per promuovere il pane a ridotto contenuto di sale come strumento di educazione alimentare, valorizzando l’esperienza positiva che ha visto Cremona in prima linea».

Infine, il presidente Capello ha annunciato la volontà di tornare a Cremona nei prossimi mesi per un confronto operativo con professionisti, sindacati e stakeholder del comparto. Un’occasione per delineare insieme nuovi strumenti di tutela e sviluppo per il mondo della panificazione, che continua a rappresentare un presidio fondamentale della cultura alimentare e sociale del territorio.

