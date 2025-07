Automobilisti indisciplinati: numerose le violazioni al codice della strada verbalizzate dalla Polizia Locale negli ultimi giorni in diverse zone della città, dal centro alla periferia.

In particolare gli agenti al comando di Luca Iubini hano accertato 12 casi di utilizzo del cellulare alla guida con altrettante sospensioni della patente; altri 4 cittadini sono stati sorpresi a guidare in stato di ebbrezza, uno di loro è stato sanzionato per via amministrativa, per tre invece è stata ravvisata una violazione di carattere penale, in un caso con l’aggravante di essersi opposto all’accertamento con l’etilometro.

Due conducenti sono stati trovati sprovvisti del titolo di guida, in quanto già revocato. Infine, sono stati posti sotto sequestro 5 veicoli privi di copertura assicurativa.

L’attività di controllo e sanzionatoria del Comando di Piazza della Libertà risponde a livello operativo alla logica di prevenzione dell’infortunistica stradale; le condotte legate all’uso del cellulare alla guida nonchè all’assunzione di alcolici /sostanze stupefacenti risultano infatti connesse ai sinistri stradali e in base ai dati della Polizia Locale rappresentano in città circa il 90% di tutti quelli rilevati.

I controlli hanno interessato le zone dove i sinistri si verificano con maggiore frequenza, come via Mantova e via Nazario Sauro.

“Desidero ringraziare sinceramente tutti gli agenti e gli ufficiali di Polizia Locale per il lavoro svolto negli ultimi giorni”, dichiara l’Assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale Santo Canale. “I controlli stradali rappresentano un potente strumento per la prevenzione degli incidenti alla guida. L’attenzione al tema è alta e i controlli si sono intensificati grazie anche ad una crescente collaborazione interforze voluta fortemente dal Prefetto che ci tengo a ringraziare per il prezioso lavoro di coordinamento che sta operando in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

“I risultati sono positivi ma l’obiettivo rimane quello di ridurre significativamente il numero di sinistri stradali, che nella grande maggioranza di casi sono connesis proprio all’utilizzo del cellulare e all’ assunzione di alcol o altre sostanze alteranti”.

