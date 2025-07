Si è conclusa venerdì 18 luglio la 18a Convention Agafi, evento estivo itinerante sempre molto atteso, che ogni anno raduna i giovani allevatori di Anafibj in una location diversa, per favorire un percorso di incontri, formazione, convivialità e visita di territori, che quest’anno ha radunato oltre 100 giovani “agafini” nella città di Trento.

Anafibj vede nei giovani il futuro dell’Associazione nazionale e del comparto zootecnico e supporta costantemente l’attività Agafi, certa che sia fondamentale tenere viva la passione dei ragazzi per il mondo della vacca da latte. “Anche quest’anno, dal 15 al 18 luglio scorsi, abbiamo potuto respirare il clima di grande condivisione e spirito di squadra che si è creato e si mantiene saldo nel tempo e che anche in questa edizione ha fatto registrare un ottimo numero di presenze” commentano gli organizzatori.

Nel pomeriggio di martedì 15 luglio sono iniziati i lavori presso la Federazione Provinciale Allevatori di Trento, dove, dopo i saluti di benvenuto, si è dato spazio alla sessione prevista in aula da parte dei tecnici Anafibj, che hanno presentato le attività, gli obiettivi di selezione e i servizi dell’Associazione ai ragazzi presenti. Una volta terminata la sessione teorica, la giornata è proseguita con la visita alla nuovissima stalla della famiglia Graziadei e si è conclusa presso la Cantina di Toblino di Madruzzo, cooperativa della Valle dei Laghi che rappresenta un punto di riferimento per la viticoltura locale.

Le giornate successive della Convention hanno permesso di effettuare altre visite in diversi allevamenti, oltre che in importanti aziende del territorio, anche al di fuori del comparto zootecnico. Mercoledì 16 luglio la giornata inizia, infatti, con una visita al Mondo Melinda, a Mollaro, e alle sue celle ipogee, nel cuore della montagna, dedicate alla conservazione delle mele, oltre che vino Cavit e stagionatura Trentingrana.

Nel pomeriggio, il gruppo si sposta nell’azienda “Al Castello”, di proprietà della famiglia Covi, e successivamente è il turno del Caseificio Sociale Alta Val di Non di Romeno e Cavareno, nato come latteria sociale già nel lontano 1891, dove il 95% della produzione è rappresentata dal Trentingrana, e del consorzio Alta Anaunia Bio Energy di Romeno, con un impianto a biogas da 300 kW, alimentato esclusivamente da reflui zootecnici.

Nella mattinata di giovedì 17 luglio i ragazzi sono stati accompagnati in malga Lavazze’ sulle Dolomiti, a Cavalese, mentre nel pomeriggio, dopo una visita al Pastificio Felicetti di Predazzo, si è svolto il meeting di razza Frisona presso il Maso Lena di Predazzo, con la consueta gara di giudizio fra Dairy Club, in cui ha primeggiato il team del Trentino, seguito da Lombardia e Sardegna.

Tre giorni di full immersion nel mondo zootecnico, con l’opportunità di conoscere importanti novità del settore e di vedere dal vivo anche importanti realtà territoriali che esulano dal mondo dell’allevamento, terminati venerdì 18 luglio con una bellissima giornata al lago di Levico, prezioso momento di svago a chiusura di questa edizione, in cui i ragazzi hanno potuto rafforzare la loro amicizia e mettere a confronto le proprie idee anche in un contesto più conviviale e spensierato.

Prossimi appuntamenti Agafi, da segnare in agenda, il National Junior Show di settembre, che quest’anno si svolgerà a Saluzzo (CN), e il 12° Open Junior Show, che si terrà a fine ottobre in concomitanza con la Nazionale di Montichiari, dove i nostri giovani allevatori avranno modo di mostrare le conoscenze e le abilità acquisite in questi giorni.

Per ripercorrere le giornate della Convention, con tutti i dettagli delle aziende e delle realtà visitate, seguite i nostri social Anafibj e non perdetevi i prossimi numeri di bianconero, rivista ufficiale dell’Associazione, scaricabile gratuitamente dal sito https://www.anafibj.it/it/bianconero.

© Riproduzione riservata