Ultimo appuntamento giovedì 24 luglio con I Giovedì d’Estate, che torneranno ad animare il centro cittadino a partire dalle 19.

Il claim “Drive the Beat”, che ha caratterizzato la settima edizione della Stradeejay e che ha fatto da filo conduttore anche a tutte le serate del nuovo format dei Giovedì d’estate, non poteva che portare alla naturale conclusione della manifestazione con lo spazio principale riservato al rombo dei motori.

Piazza Stradivari ospiterà una esposizione di oltre quaranta 2CV Citroen organizzata dal Cavec, affiancata dalle auto e moto storiche dell’Associazione Nino Previ di Soresina. In esposizione le Ferrari del Maranello Service, le proposte di Crema Diesel, i servizi di EKO 360 e ACI per chiudere poi con la vetrina promozionale del Cremona Circuit che presenterà la World Cup OK-NJ (24-28 settembre): saranno presenti un Kart e una Ferrari.

Lo sport per tutti sarà comunque presente: in piazza Stradivari con New Pole Fitness, Scuola d’Arme Achille Marozzo Cremona Corre e la pista ciclabile per i bambini preparata in Corso Campi dagli operatori del Ccc Arvedi 1891 – Bmx Action.

Grande novità per i bambini in piazza Roma: oltre ai consueti e frequentatissimi spazi dell’Accademia Scacchi, Buca del Coboldo, Energia Ludica e Cremona Bricks, i Vigili del Fuoco di Cremona allestiranno una “teleferica” per far viaggiare i piccoli tra le piante del giardino: una occasione da non perdere.

Ultime opportunità per una spettacolare visita al Museo Verticale del Torrazzo aperto straordinariamente di sera e spettacolo conclusivo del teatro dei Burattini in Cortile Federico II dove, in collaborazione con Padania Acque, la compagnia di Massimo Cauzzi presenterà “La casa dell’acqua è di tutti” insieme con la mascotte Glu Glu.

Al Teatro Filo si chiuderà la rassegna Impro d’Estate con due spettacoli curati della Compagnia TraAttori e Le Svalvolate, mentre i ragazzi del Collettivo 50 mm, in collaborazione con L’Agro Giovani, chiuderanno in bellezza il loro atelier fotografico “mettendoci tutti nell’angolo” con gli scatti ispirati da Irving Penn.

Ancora protagonista, la Via del Fumetto (via Palestro) organizzata dal Centro Fumetto Andrea Pazienza: presso la sede si chiuderà la serie dei talk con una Special edition di Filocomics: “Il viaggio di Shuna” di Hayao Miyazaki- Bai Publisher.

Non mancherà anche l’attenzione ai temi della solidarietà con la presenza dell’Associazione “Gli Amici di Osvi” e dell’Ambulanza Veterinaria in Corso Campi, il Pasto sospeso in Largo Bocconcino e l’informativa dell’Ats Valpadana in Piazza Stradivari.

Anche in questo giovedì, ci sarà occasione per apprezzare i saldi dei negozi, le offerte del mercato di Corso Garibaldi e le opportunità dei Negozi di Quartiere di Corso Cavour.

La serata si aprirà alle 19 con lo spazio Street Food di Largo Bocconcino con le proposte di Pedavena-Mexicali, El Sorbir, Pescheria Duomo, Enoteca Tramezzo1925 e Ristorante Juliette. Proseguirà con l’energia del Gruppo Alma de Fuego in Largo Boccaccino, si addolcirà con lo swing del Cremona Lindy Hop in Via Solferino e terminerà con la musica live dei locali cremonesi.

La serata di giovedì 24 luglio segna la conclusione ufficiale della kermesse Giovedì d’estate, promossa da Confcommercio Provincia di Cremona e dalle Botteghe del Centro, con il programma completo di eventi e animazioni che hanno animato il centro. È previsto un ulteriore appuntamento giovedì 31 luglio, che sarà dedicato esclusivamente alla musica live nei locali del centro.

LA SODDISFAZIONE DEGLI ORGANIZZATORI

“La nuova formula dei Giovedì d’estate ci ha permesso di accogliere in città tante generazioni di cremonesi – e non solo – creando occasioni di incontro e partecipazione” evidenzia Chicca Galli, coordinatrice dell’evento e vice presidente Botteghe del Centro. “Gli appuntamenti sportivi, pur con il caldo delle scorse settimane, hanno coinvolto numerosi cittadini, confermando l’interesse per una proposta che continua a crescere.

È una manifestazione a cui teniamo molto, perché nel tempo ha saputo evolversi, costruendo collaborazioni virtuose con tante realtà del territorio che proseguono anche oltre l’estate. Grande soddisfazione per lo Street Food sotto il Torrazzo, in Largo Boccaccino: i nostri operatori hanno proposto ogni sera offerte di qualità, molto apprezzate dal pubblico”.

Soddisfazione anche per il presidente di Botteghe del Centro, Eugenio Marchesi: “Siamo molto soddisfatti dell’edizione 2025 dei Giovedì d’estate: un programma ricco, condiviso e ben accolto da cittadini e visitatori. Le Botteghe del Centro hanno dimostrato ancora una volta quanto il commercio di vicinato possa essere motore di vivacità e aggregazione per la città. Ringraziamo tutti gli operatori che hanno creduto nel progetto e contribuito al suo successo”.

