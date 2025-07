Per consentire l’esecuzione di lavori di attraversamento e posa linea BT interrata a cura di E-Distribuzione S.p.A., è prevista la sospensione temporanea della circolazione stradale, eccetto per i residenti, lungo la SP26 “Brazzuoli – Pieve d’Olmi” dal km 3+745 al km 3+987, in località Aspice, nel territorio comunale di Corte de’ Frati.

Il provvedimento, emanato dalla Provincia di Cremona, sarà in vigore da mercoledì 23 luglio a venerdì 1° agosto 2025, nella fascia oraria 08:00 – 17:00, esclusivamente nei giorni lavorativi. L’intervento rientra nell’ambito del nulla osta rilasciato dalla Provincia di Cremona (n. 377/2024) per la realizzazione del tratto interrato della linea elettrica BT a 400 volt nell’abitato di Aspice.

VIABILITA’ ALTERNATIVA

I veicoli provenienti da Cremona e Robecco d’Oglio e diretti all’abitato di Corte de’ Frati potranno utilizzare la SPEXSS45bis. I mezzi diretti alla zona produttiva di Corte de’ Frati, situata a valle del cavalcavia autostradale A21, potranno invece percorrere la SP83 “Di Persico”, proseguire per la località Levata di Grontardo, quindi SP93 “Levata – Aspice” in andata e SP26 in direzione Dosimo al ritorno.

La segnaletica temporanea di cantiere sarà installata dall’impresa esecutrice dei lavori, incaricata anche della gestione delle deviazioni e del ripristino della normale viabilità al termine dell’intervento. La Polizia Stradale vigilerà sulla corretta applicazione delle misure previste.

