Egregio direttore,

la lista civica ‘Novità a Cremona’ appoggerà tutti quegli atti presentati in Consiglio comunale che vogliono denunciare la gestione della nuova Pac da parte dell’Unione Europea. A partire dall’ordine del giorno presentato nelle ultime ore dal consigliere Jane Alquati, della Lega. Pur da civici sappiamo bene che questo tema tocca direttamente Cremona e il suo territorio e anche noi vogliamo unirci al coro delle categorie del settore che hanno sottolineato la pericolosità delle scelte compiute in campo agricolo da parte della Commissione Europea. L’agricoltura è una della basi portanti anche dell’economia cittadina.

Non possiamo restare insensibili al grido di dolore del presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti che parlando della proposta della prossima programmazione economica e finanziaria della Ue nel periodo 2028/2034, ha parlato di tagli al budget per 86 miliardi di euro relativi ai pagamenti diretti agli agricoltori.

Come non possiamo essere d’accordo con il presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini che parla di una perdita del 20% dei fondi, senza contare il mancato riconoscimento del dato legato all’inflazione di questi anni. Anzi, con lui, speravano che proprio su questo terreno Ursula von der Leyen aumentasse invece le risorse a diposizione visto che si parla di un bilancio pluriennale che arriva al 2034.

Penso che si debba alzare la voce anche in ambito locale per difendere un patrimonio agricolo che, nei nostri territori, è vitale. E’ una delle principali fonti di reddito. Se il mondo dei produttori e dei coltivatori inizia a soffrire per decisioni balorde da parte dell’Unione Europa tutta la filiera economica della nostra città e del nostro territorio va in crisi. E questo noi non lo possiamo accettare. Novità a Cremona è sempre, senza ‘ma’ e senza ‘se’ dalla parte dei cremonesi; e lo sarà ancora di più per difendere i nostri interessi economici.

© Riproduzione riservata