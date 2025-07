Tg Sport – 22/7/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Modric, Dzeko e Immobile per una Serie A più esperta

– Il Liverpool esclude Chiesa, pronto un ritorno in Italia

– Arnaldi salva quattro match point e vince a Washington

– Van Der Poel si ritira dal tour, ha la polmonite

– Il 28 settembre Half Marathon Viterbo, sport come valore sociale

