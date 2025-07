Tragedia nel bresciano: un velivolo è precipitato, schiantandosi sulla Corda Molle, raccordo tra l’autostrada a A4 e la A21, all’altezza di Fenili Belasi, tra Flero e Azzano Mella. L’ultraleggero ha preso fuoco e per conducente e passeggero non c’è stato scampo: sono rimasti entrambi uccisi sul colpo. Si tratterebbe di un uomo e di una donna, che però non sono ancora stati identificati.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, con ambulanza, auto medica ed elisoccorso, ma per i due non c’è stato nulla da fare. Sono stati invece visitati due automobilisti che transitavano proprio in quel momento, e che hanno attraversato le fiamme provocate dall’ultraleggero.

Il primo, un 56enne, è stato trasportato al pronto soccorso in codice verde per accertamenti, mentre il secondo, un 49enne, è stato medicato sul posto.

Il tratto autostradale è stato chiuso per consentire soccorsi e rilievi, ma anche il ripristino di una situazione di sicurezza. A questo proposito, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Brescia. Dei rilievi si occupa la Polizia Stradale.

