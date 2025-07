Si è costituita oggi la Consulta regionale delle città capoluogo lombarde. Compito della Consulta è assicurare il coordinamento delle iniziative e delle attività finalizzate a tutelare e valorizzare le realtà dei capoluoghi di provincia e metropolitani, e concordare indirizzi unitari. La consulta è composta dai sindaci delle Città capoluogo di provincia e dal sindaco della Città Metropolitana, o loro delegati.

Riuniti oggi presso la sede di Anci Lombardia, i sindaci delle Città Capoluogo hanno eletto come coordinatore il sindaco di Varese Davide Galimberti.

“Sono grato di essere stato eletto dai sindaci dei comuni capoluogo lombardi come coordinatore della Consulta di Anci Lombardia – dichiara il sindaco Davide Galimberti – L’obiettivo è quello di poter condividere sempre più un’agenda di riforme e politiche di sviluppo tra le città capoluogo della nostra regione, considerando le peculiarità e le possibili connessioni tra i singoli territori. Un ruolo che accolgo con grande entusiasmo e impegno, a maggior ragione in questo periodo storico che pone le città, e in particolare quelle medie, di fronte a una serie di sfide economiche, sociali e culturali che richiedono risposte condivise”.

“Per Anci Lombardia”, ha dichiarato il presidente Mauro Guerra, “è fondamentale il continuo contatto con le città capoluogo per mettere a fattor comune il contributo che dai sindaci e dagli amministratori può venire per aiutare l’Associazione a definire percorsi di azione condivisi e rispondenti alle necessità dei territori e delle comunità. Salutiamo quindi l’insediamento della Consulta dei sindaci delle città capoluogo quale momento per rendere Anci Lombardia ancora più coesa e capace di fare sintesi delle diverse specificità territoriali”.

Erano presenti all’insediamento i sindaci: Elena Carnevali (Bergamo), Laura Castelletti (Brescia), Andrea Virgilio (Cremona), Mauro Gattinoni (Lecco), Andrea Furegato (Lodi), Lamberto Bertolè (Milano, Assessore al welfare, delegato dal sindaco Sala), Paolo Pilotto (Monza), Michele Lissia (Pavia), Marco Scaramellini (Sondrio), Davide Galimberti (Varese).

Per Anci Lombardia erano presenti il vicepresidente vicario Giacomo Ghilardi e il segretario generale Rinaldo Mario Redaelli.

