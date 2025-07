A Cremona nasce una nuova sinergia tra medicina e sport. Holis, centro medico per la riabilitazione fisioterapica e osteopatica, ha avviato una collaborazione con il dottor Rodolfo Tavana, medico specializzato in traumatologia e per oltre vent’anni responsabile dell’area medica dell’Ac Milan.

L’obiettivo è rafforzare ulteriormente i servizi del centro garantendo ai pazienti un percorso di cura ancora più completo e integrato: dalla diagnosi al recupero funzionale, con l’esperienza e la competenza di chi ha seguito per decenni atleti professionisti.

Il dottor Tavana infatti porta con sé una vasta esperienza e una profonda competenza nel trattamento delle patologie traumatiche dell’apparato muscolo-scheletrico, acquisite nella sua carriera di spicco a livello nazionale ed internazionale.

La sua esperienza più duratura è stata quella di responsabile sanitario dell’Ac Milan, dagli anni 90 fino al 2003 e poi di nuovo dal 2011 al 2017. Ha ricoperto lo stesso ruolo anche al Torino Fc.

Ma il suo percorso professionale non è stato solo nel calcio: la sua collaborazione a più riprese con la Fisi (Federazione Italiana Sport Invernali) l’ha portato a partecipare a diversi Campionati del Mondo ed Olimpiadi, seguendo atleti di specialità come sci alpino, snowboard, ski cross e freestyle.

Nel suo curriculum presenti anche esperienze nel basket e come medico delle squadre nazionali di atletica leggera e pattinaggio di figura. Ha ricoperto, infine, il ruolo di direttore sanitario presso importanti cliniche nel territorio milanese.

“Siamo davvero entusiasti di dare il benvenuto al dottor Tavana nel nostro team” – afferma il dottor Augusto Bagnoli, fisioterapista e titolare di Holis – La sua esperienza senza pari in traumatologia rappresenta un valore aggiunto inestimabile, permettendoci di affrontare con ancora maggiore efficacia le esigenze dei nostri pazienti. Penso prima di tutto agli sportivi alle prese con infortuni, ma anche ad altri tipi di pazienti che hanno subito traumi o incidenti”.

“Questa collaborazione ci posiziona ulteriormente come punto di riferimento per la riabilitazione di alto livello, offrendo un approccio multidisciplinare unico al quale si aggiunge l’apporto di uno specialista dal curriculum stellare come il dottor Rodolfo Tavana”, conclude il dottor Bagnoli.

Infine, il dottor Tavana aggiunge: “Sono felice di essere a Cremona e di collaborare con Holis, uno studio dinamico e orientato all’eccellenza. Sono convinto che questa sinergia porterà benefici concreti ai pazienti, garantendo loro un percorso riabilitativo ottimale e un ritorno rapido alla funzionalità”.

Con questo nuovo innesto, un’opportunità per i pazienti di Cremona, a partire dal mese di ottobre, di usufruire di consulenze specialistiche immediate e di piani di trattamento personalizzati per infortuni complessi, accelerando i tempi di recupero e migliorando significativamente gli esiti per i pazienti.

