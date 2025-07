Se l’amministrazione comunale di Cremona ha ormai deciso la destinazione dei fondi derivanti dal risarcimento Tamoil, la minoranza ancora non è convinta di quanto deciso. A intervenire è Luca Ghidini, commissario cittadino di Forza Italia, con alcuni interrogativi su come verranno distribuiti i fondi.

“Per l’anno 2025 sono previsti €60.000 destinati a piantumazioni e €50.000 per interventi in Piazza Roma e Piazza Castello” evidenzia in una nota. “Nel 2026, gli stanziamenti cresceranno rispettivamente a €870.000 e €1.420.000. Questo il destino del risarcimento Tamoil dopo l’approvazione in Consiglio Comunale del piano triennale delle opere pubbliche”.

Tuttavia, per il consigliere, “sorgono alcune legittime domande. Su quali basi oggettive è stata definita la distribuzione delle risorse su più annualità, considerato che l’Amministrazione comunale non ha ancora reso pubblico alcun progetto dettagliato e puntuale di riqualificazione? Ad oggi sono state fornite una ventina di slide con alcune immagini delle attuali piazze cittadine e qualche riga di esempio per gli interventi. Quali criteri hanno orientato la proporzione degli stanziamenti tra le diverse tipologie di intervento?”.

Nel caso specifico del piano di piantumazione, qual è l’estensione superficiale prevista? È stata o verrà condotta un’analisi delle aree cittadine per individuare le zone più idonee alla posa delle essenze arboree e, soprattutto, è noto quali specie saranno utilizzate?

Analogamente, per quanto riguarda Piazza Roma e Piazza Castello, entrambe soggette al parere della sovrintendenza, è fondamentale comprendere la natura degli interventi previsti: si tratterà di un semplice restyling o di una più ampia riqualificazione funzionale, come sarebbe auspicabile?

In assenza di risposte puntuali a questi quesiti — al di là della generica affermazione “gli uffici tecnici sono al lavoro” — risulta difficile comprendere la logica alla base della distribuzione delle risorse. Il timore che i fondi vengano impiegati in interventi poco efficaci, privi di una solida base progettuale e scientifica, appare purtroppo fondato.

In questo contesto, si rende necessario un maggiore impegno in termini di trasparenza e dettaglio, soprattutto alla luce del fatto che, a fine 2024, il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità una nostra mozione per la riqualificazione del sistema delle piazze centrali, e che nel corso della precedente Amministrazione, sono stati persi due bandi destinati alla riqualificazione di Piazza Roma (rispettivamente di € 500.000 e € 1,9 milioni) per carenze a livello progettuale.

Le attuali condizioni di Piazza Marconi — tristemente florida di arbusti secchi e deteriorati (si vedano le immagini) — testimoniano l’assenza di un efficace piano di manutenzione del verde; situazione che si ripete in altre zone della città, dove, ad esempio, gli alberi capitozzati e mai sostituiti sono la norma in numerose vie cremonesi.

Purtroppo, questo scenario rischia di ripetersi anche per le nuove piantumazioni e per gli interventi nelle due piazze cittadine che, anche se oggetto di un ammodernamento, potrebbero verosimilmente ricadere nell’incuria e nel degrado in breve tempo.

Tuttavia, rimane ancora da chiedersi in quale misura la sostituzione degli arredi urbani o la smaltata delle fontane possano essere definiti come interventi a favore della salute dei cittadini. Certo, qualche pianta in più può giovare a livello di decoro e di ombreggiatura, ma non è possibile banalizzare il tema della salute a Cremona – dove la gravità dei dati epidemiologici è nota a tutti – con la posa di qualche arbusto pronto ad ammalarsi per mancanza di cura e manutenzione” conclude Ghidini.

