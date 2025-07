Puntuale, come previsto, alle 9:.30 si è svelato al pubblico in attesa, il nuovo store dell’US Cremonese. Ha riaperto i battenti, sempre in via solferino 36, in pieno centro cittadino, completamente rinnovato negli spazi, nel design e nell’offerta.

Un restyling che segna non solo un rinnovamento estetico, ma anche l’inizio di una nuova stagione in Serie A, celebrata con il lancio del nuovo Home Kit Sinfonia Grigiorossa già in vendita. La maglia, simbolo d’identità e passione, campeggia nelle vetrine e attira l’attenzione di tifosi e curiosi.

Il negozio tornerà ad essere animato dalle ragazze e dai ragazzi del team Thisability, che attraverso il loro entusiasmo e servizio hanno reso il progetto dello store un caso di responsabilità sociale d’impresa unico nel settore calcistico sin dalla sua nascita, nel 2021.

Eleonora Busi

