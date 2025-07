Un servizio navetta per migliorare i collegamenti cittadini durante gli eventi estivi: a chiederlo è stato il consigliere comunale Gruppo Fratelli d’Italia Cremona, Luca Fedeli, che ha presentato un’interrogazione a risposta scritta rivolta al sindaco e alla giunta, con l’obiettivo di approfondire la possibilità di attivare un servizio navetta durante le principali manifestazioni pubbliche cittadine.

“Nel periodo estivo, Cremona ospita eventi di grande richiamo come la Fiera di San Pietro, il Tanta Robba Festival e il Luppolo in Rock, occasioni che coinvolgono un vasto pubblico locale e non solo” sottolinea. “Tali manifestazioni, pur rappresentando un valore culturale e sociale per la città, comportano un aumento della domanda di mobilità verso le aree degli eventi”.

L’interrogazione sottolinea “come sia importante garantire ai partecipanti modalità di accesso agevoli e funzionali, anche per chi sceglie di non utilizzare l’auto privata per raggiungere i luoghi delle manifestazioni. In particolare, si evidenzia la necessità di un sistema di collegamenti efficaci tra i punti di sosta distribuiti nella città e le aree dove si svolgono gli eventi”.

In quest’ottica, il consigliere Fedeli propone di valutare la possibilità di attivare un servizio navetta gratuito o a tariffa agevolata, soprattutto nelle giornate e nelle fasce orarie di maggior afflusso.

I quesiti posti all’Amministrazione riguardano: “se è stata considerata l’ipotesi di un servizio navetta durante eventi con grande afflusso di pubblico; se tale ipotesi è stata esclusa, con quali motivazioni; se per le prossime manifestazioni sono previsti interventi volti a migliorare la mobilità e l’accessibilità, anche tramite il potenziamento del trasporto pubblico; se esista un piano organico per la gestione della mobilità durante eventi di grande richiamo e, in caso contrario, se si intenda predisporlo”.

Con questa iniziativa, l’obiettivo è “favorire una partecipazione più agevole e sostenibile, valorizzando soluzioni che facilitino gli spostamenti e contribuiscano a una migliore organizzazione della mobilità urbana durante gli eventi” conclude Fedeli.

