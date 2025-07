Un luogo dove la storia si intreccia con il futuro del territorio: il progetto Palazzo Stanga Trecco – 600 anni di storia, 100 anni a servizio dell’agricoltura cremonese e delle nuove generazioni, promosso dalla Provincia di Cremona in qualità di Ente proprietario e Capofila, è stato ammesso da Fondazione Cariplo alla Fase 2 del Bando Emblematici Maggiori con comunicazione ufficiale del 17 giugno 2025.

Con un costo complessivo stimato di 1.600.000 euro, il progetto sarà finanziato attraverso risorse proprie per 480.000 euro e un contributo richiesto a Fondazione Cariplo pari a 1.120.000 euro. L’obiettivo è ambizioso: riqualificare uno dei palazzi storici più rappresentativi della città di Cremona, oggi sede dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura “Stanga” e della Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona – Onlus, rilanciandolo come polo culturale, didattico e identitario al servizio delle nuove generazioni e del comparto agroalimentare.

Il progetto, affidato alla responsabilità tecnica dell’architetto Massimo Masotti, sarà al centro del primo incontro di monitoraggio il 30 luglio, con la società incaricata da Fondazione Cariplo per le verifiche di cantierabilità e sostenibilità economico-finanziaria.

Si è già tenuto un incontro operativo con il dirigente scolastico dell’IIS Stanga per definire il ruolo di partner strategico dell’Istituto nella progettualità. Venerdì scorso si è invece svolto un confronto con l’arch. Balboni della Soprintendenza, volto a chiarire le problematiche connesse alla progettazione del terzo lotto, relativo ai laboratori didattici. Per le fasi 1 e 2, il parere della Soprintendenza è già stato acquisito.

Nei prossimi giorni sarà avviata la procedura di estensione dell’incarico progettuale all’architetto Bocciola, con il coinvolgimento di ulteriori figure tecniche, tra cui impiantista e strutturista, per il completamento della progettazione esecutiva delle fasi 2 e 3.

UNA STORIA CHE GUARDA AVANTI

Palazzo Stanga Trecco, dimora nobiliare risalente al Quattrocento, fu donato nel 1926 dal marchese Ferdinando Stanga Trecco per ospitare la Scuola Agraria. Un legame inscindibile con il mondo agricolo, che nel 2026 celebrerà i 100 anni dalla donazione, nel solco di una tradizione che si rinnova puntando su innovazione e formazione di eccellenza.

Nonostante i numerosi interventi compiuti nel corso degli anni, le facciate e le pertinenze esterne dell’edificio versano in condizioni critiche. La caduta di intonaci, il cedimento di gronde e il distacco di porzioni murarie su via Palestro hanno comportato l’installazione di impalcature di protezione e la limitazione della fruibilità pubblica di cortili e ambienti interni, incluso il prestigioso “piano nobile”.

L’intervento integrato prevede il restauro conservativo delle facciate e la valorizzazione degli ambienti interni ed esterni, ponendo fine alle attuali limitazioni d’uso e restituendo il palazzo alla comunità. In parallelo, si intende potenziare l’offerta formativa e laboratoriale dell’Istituto Stanga, oggi in forte espansione, anche grazie alla sinergia con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, la Società Storica Cremonese, e altri stakeholder pubblici e privati.

L’iniziativa si colloca pienamente negli obiettivi strategici del Bando Emblematici Maggiori 2024-2026: valorizzazione delle risorse locali, generazione di valore condiviso, sviluppo di ecosistemi territoriali sostenibili, rafforzamento della rete tra enti pubblici e privati, sviluppo sociale, culturale e formativo del territorio. L’intervento punta anche a rilanciare Palazzo Stanga Trecco come sede di eventi culturali, mostre, esposizioni e iniziative aperte alla cittadinanza, come già avvenuto nel 2024 con la rassegna “Cremona Contemporanea | Art Week”, che ha registrato oltre 15.000 visitatori.

Il Bando Emblematici Maggiori rappresenta dunque un’occasione storica per dare nuovo slancio al cuore agricolo e culturale di Cremona, rafforzando un’identità territoriale che ha ancora molto da raccontare e trasmettere.

“L’intervento su Palazzo Stanga Trecco è strategico non solo per la salvaguardia e valorizzazione di un bene architettonico di enorme valore storico e culturale, ma anche per il rilancio di un presidio formativo e identitario strettamente legato alla vocazione agricola del nostro territorio” commenta il presidente della Provincia, Roberto Mariani. “Il fatto che questo progetto sia stato selezionato da Fondazione Cariplo tra gli “Interventi Emblematici Maggiori” è un riconoscimento importante, che premia la qualità della proposta e la visione condivisa costruita insieme ai partner del territorio. Investire su Palazzo Stanga significa investire su un futuro in cui tradizione, cultura, innovazione e formazione si intrecciano a servizio delle nuove generazioni”.

