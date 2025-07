I Carabinieri della Stazione di Robecco d’Oglio hanno denunciato un uomo di 33 anni, con precedenti di polizia a carico, per guida senza patente, in quanto mai conseguita. Il 33enne è stato fermato nella notte del 19 luglio Robecco d’Oglio, in via Martiri della Libertà. Non avendo con sè il documento di guida, è stato accompagnato in caserma per gli accertamenti di rito.

I Carabinieri hanno accertato che non aveva mai conseguito la patente di guida e che, inoltre, nel mese di agosto 2023, era già stato sorpreso in un comune della provincia di Brescia alla guida di un veicolo e aveva già ricevuto la sanzione amministrativa per guida senza patente.

Al termine degli accertamenti, trattandosi del secondo fatto nel biennio, l’autovettura è stata posta sotto sequestro amministrativo per confisca e l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Cremona.

