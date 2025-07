Nei primi sei mesi del 2025 sono 272 le patenti ritirate per guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti in territorio cremonese, mediamente 1,5 al giorno. Di queste, 81 hanno riguardato persone con un tasso alcolico superiore a 1,50 g/l, 121 dei fermati erano tra 0,81 e 1,50 e 33 tra 0,50 e 0,80. 31 persone hanno rifiutato di sottoporsi al test. Solo 6, invece, i documenti di guida ritirati per utilizzo di sostanze stupefacenti.

Numeri importanti, che testimoniano il giro di vite voluto dalla prefettura e dalle forze dell’ordine su un fenomeno che presenta un’estensione preoccupante.

“Nell’ambito dell’attività coordinata insieme al Comitato provinciale per l’ordine della sicurezza pubblica, oltre a quella che è l’attività di controllo del territorio diretta a prevenire atti criminali, c’è anche questa specifica azione, che viene eseguita dalla questura, in particolare dalla polizia stradale, in maniera molto coordinata anche con tutte le polizie locali” sottolinea il prefetto Antonio Giannelli. “Le forze di polizia organizzano molti presidi di controllo coordinati proprio con questa finalità”.

Un lavoro fondamentale per tenere il fenomeno sotto controllo. “Riteniamo che sia una attività essenziale, non solo perché è un indirizzo nazionale, visto che l’uso di queste sostanze sembra essere in crescita, quanto proprio per verificare che il fenomeno possa essere tenuto sotto controllo, anche attraverso questi presidi interforze, che fungono da monito per la popolazione” continua Giannelli.

Purtroppo, infatti, spesso il consumo di alcolici è una delle cause di incidentalità: “Purtroppo, come emerge dai dati, spesso questa pratica può provocare incidenti molto gravi, a volte anche mortali. Mi è capitato di vedere delle segnalazioni dell’Arma dei Carabinieri in cui si superava ampiamente di 2 g/l di livello alcolemico del sangue”.

Anche per questi motivi i controlli proseguiranno anche durante l’estate. “Poco prima della fine del mese abbiamo fatto un Comitato nel quale abbiamo lavorato attentamente anche su questo. Devo ringraziare anche il compartimento della Polizia Stradale, che su mia sollecitazione e col supporto del questore Aragona, sta dando un ulteriore impulso all’attività”.

Inoltre, questa tipologia di controlli “sarà uno degli argomenti all’ordine del giorno in occasione del Comitato che faremo prima del 15 agosto per implementare ulteriormente queste attività coordinate” conclude il prefetto.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata