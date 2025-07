I Carabinieri della Stazione di Robecco d’Oglio hanno segnalato alla Prefettura come consumatore di droga un uomo di 31 anni, trovato in possesso di 3 grammi di hashish. Nei suoi confronti è scattato anche il ritoro della patente, nonché il sequestro del veicolo che stava guidando, in quanto priva di assicurazione.

Il 31enne è stato fermato dalla pattuglia la sera del 23 luglio, mentre circolava a bordo di un furgone in via Martiri della Libertà, a Robecco d’Oglio. I militari hanno identificato il conducente e verificato che il mezzo non era assicurato.

Poiché l’uomo si mostrava nervoso ed agitato, è scattata una perquisizione dell’abitacolo, dove è stata trovata la droga. Sono quindi scattate segnalazione, ritiro patente e sequestro del mezzo.

© Riproduzione riservata