Sono 301 le domande ammesse a finanziamento in Lombardia nell’ambito dell’intervento SRD04 Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale del Piano strategico Pac 2023-2027. Lo ha annunciato l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, a seguito dell’approvazione del decreto che stanzia 6,9 milioni di euro per progetti finalizzati alla sostenibilità ambientale. Per il territorio cremonese sono invece 4 i beneficiari per un totale di 268.400 euro.

“Si tratta di un risultato significativo, perché dimostra l’adesione concreta delle aziende agricole lombarde e dei soggetti gestori del territorio e delle acque agli obiettivi ambientali” evidenzia Beduschi. “Queste risorse permetteranno interventi per la tutela del paesaggio e delle acque, il contenimento della fauna selvatica e il ripristino di elementi tipici del territorio rurale, come i muretti a secco o le siepi, che hanno anche un importante valore ecologico e storico”.

Nel dettaglio, le risorse sono state così suddivise: 56 domande per la realizzazione di siepi, filari, aree umide, fontanili, pozze d’abbeverata e fasce tampone arboree-arbustive, per un totale di circa 2,6 milioni di euro; 128 domande per l’acquisto di recinzioni anti-predazione per la protezione degli allevamenti e di recinzioni anti-ungulati per la protezione delle colture per 490.000 euro; 4 domande per il contenimento delle specie invasive, (nutria), per 24.600 euro; 113 domande per la realizzazione e/o il ripristino di muretti a secco, per un contributo di 3.8 milioni di euro.

“Sostenere questi investimenti significa promuovere un’agricoltura che non solo produce, ma si prende cura dell’ambiente, migliora la qualità del paesaggio e contribuisce a conservare la biodiversità” conclude l’assessore Beduschi. “È questa la direzione su cui vogliamo continuare a investire”.

