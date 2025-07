La Destination Management Organization (Dmo) Visit Cremona si prepara a un 2025 all’insegna dell’internazionalizzazione, annunciando la partecipazione a cinque tra le più importanti fiere del turismo a livello globale. L’obiettivo è chiaro: promuovere le eccellenze del territorio cremonese – dalla liuteria al cicloturismo, dalla musica all’enogastronomia – e consolidare il posizionamento turistico della provincia su scala mondiale.

“Vogliamo offrire un’esperienza autentica e di qualità a chi sceglie di visitare Cremona”, spiega Luca Burgazzi, assessore al Turismo del Comune. “Per questo lavoriamo con determinazione per costruire relazioni solide con buyer e operatori internazionali. Il turismo deve diventare sempre più un motore di sviluppo culturale ed economico per la nostra comunità”.

Il calendario prevede tappe in Italia, Europa e Stati Uniti. Si comincia con l’Italian Bike Festival di Misano Adriatico (5-7 settembre), evento di riferimento per il cicloturismo e l’outdoor, per poi proseguire con il World Tourism Event di Roma (25-26 settembre), vetrina dedicata ai siti Unesco. Seguirà il TTG Travel Experience di Rimini (8-10 ottobre), punto d’incontro tra domanda internazionale e offerta turistica italiana. Visit Cremona volerà poi a New York per partecipare a Travel Hashtag (22-23 ottobre), evento incentrato su marketing e comunicazione nel turismo, e chiuderà il percorso a Londra, con il World Travel Market (4-6 novembre), la principale fiera B2B del settore a livello mondiale.

“La partecipazione a questi appuntamenti rappresenta un’occasione strategica per tutto il comparto turistico provinciale” sottolinea Gian Domenico Auricchio, presidente della Camera di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia. “Grazie alla collaborazione con Regione Lombardia e Reindustria, saremo in grado di rafforzare l’attrattività della destinazione e generare ricadute positive per il territorio. Continueremo a sostenere la DMO Visit Cremona affinché le nostre eccellenze vengano valorizzate al meglio”.

La Dmo Visit Cremona nasce dalla sinergia tra il Comune di Cremona, la Camera di Commercio, la Provincia e i Comuni di Crema, Casalmaggiore e Soncino. Sotto la direzione del Destination Manager Stefano Soglia, il team lavora per una promozione integrata del territorio, con un focus su asset identitari come la musica, la liuteria e il cicloturismo.

