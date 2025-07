Ci sono anche tre progetti sul territorio cremonese tra i 38 selezionati nell’ambito della seconda edizione del bando “Porte Aperte”, promosso da Fondazione Cariplo, Fondazione Peppino Vismara e dalle 16 Fondazioni di Comunità.

Obiettivo dell’iniziativa il voler rafforzare e ampliare l’offerta educativa e di socializzazione destinata a preadolescenti, adolescenti e giovani fino ai 25 anni, valorizzando gli oratori come luoghi di aggregazione e presidi educativi e accrescendo la responsabilità educativa della comunità adulta e degli enti del territorio.

Nello specifico, le associazioni destinatarie di fondi da Fondazione Cariplo sono la Parrocchia S. Archelao Martire di Castelverde, l’APS Circolo Parrocchiale S. Giovanni Bosco di Pianengo e l’APS Circolo Parrocchiale S. Giovanni Bosco di Vaiano Cremasco.

Per la parrocchia di Castelverde, il progetto si chiama “Aprire porte per andare in porto. Processi di convivenza per costruire il futuro” ed ha ottenuto un contributo di quasi 54 mila euro: promosso da un partenariato coordinato dalla Parrocchia S. Archelao Martire, con la Fondazione Opera Pia e la cooperativa Meraki, punta a rendere gli oratori spazi attrattivi e inclusivi per i giovani, favorendo socializzazione, protagonismo e responsabilità educativa. L’iniziativa prevede presìdi educativi, laboratori intergenerazionali, animazione in RSA, attività sportive e formazione.

Altri 54 mila euro anche per Pianengo e il progetto “Casa Giovani – Spazio di Emozioni e Protagonismo”, che mira a creare uno spazio giovanile inclusivo e partecipato. L’iniziativa prevede la coprogettazione e riqualificazione degli ambienti oratoriani, laboratori tematici, percorsi educativi e attività di comunità, con l’obiettivo di promuovere il protagonismo giovanile e il benessere emotivo.

Il contributo maggiore infine, pari a 60 mila euro, va all’APS Circolo Parrocchiale S. Giovanni Bosco di Vaiano Cremasco: il progetto “Integrare per muovere il futuro” è promosso da un partenariato guidato dall’APS Circolo Parrocchiale S. Giovanni Bosco con parrocchie, enti locali e realtà educative sviluppandosi su cinque oratori afferenti alla Diocesi di Crema. L’iniziativa mira a rafforzare l’alleanza educativa tra comunità e oratori, offrendo spazi sicuri e ben organizzati per adolescenti, permettendogli di crescere e sviluppare competenze, e sostenere gli adulti della comunità, rafforzando le loro capacità educative.

Il bando, lanciato per la prima volta nel 2024, ha ottenuto un riscontro molto positivo anche in questa seconda edizione: 133 progetti pervenuti, per una richiesta complessiva di contributo di quasi 10 milioni di euro e uno stanziamento finale di risorse pari a 2.403.500 euro, di cui 1.205.100 euro da Fondazione Cariplo, 520.000 euro da Fondazione Peppino Vismara e 678.400 euro dalle Fondazioni di Comunità.

I progetti selezionati coinvolgono 175 organizzazioni (38 in qualità di capofila e 137 come partner) e avranno un impatto diretto su 177 oratori, con una media di 4,6 oratori coinvolti per ogni progetto. Significativa la presenza delle parrocchie che parteciperanno ai progetti sostenuti come capofila, partner o soggetti di rete: la loro presenza si attesta a 184. Numerosi altri attori territoriali (associazioni sportive, culturali e ambientali, organizzazioni di volontariato, istituti scolastici, etc.) hanno aderito alle reti, a sottolineare la volontà di mettere in relazione gli spazi oratoriani con il territorio.

“Gli oratori – commenta Giovanni Azzone, Presidente di Fondazione Cariplo – rappresentano ancora oggi una risorsa preziosa e insostituibile per le nostre comunità, in particolare per le giovani generazioni. Sono luoghi accoglienti, capaci di offrire esperienze di crescita personale e collettiva, e soprattutto di costruire relazioni significative. In questi spazi, anche i ragazzi più fragili, quelli che rischiano l’isolamento o che provengono da contesti complessi, trovano opportunità concrete di incontro, ascolto e partecipazione attiva. L’impegno di Fondazione Cariplo a favore dei giovani è ampio, strutturato e trasversale, e si traduce in un numero crescente di progetti che coinvolgono il mondo giovanile in tutte le sue dimensioni”.

“Con la seconda edizione del bando Porte Aperte – aggiunge Cesare Macconi Presidente di Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona – la Fondazione rinnova il proprio impegno nell’affiancarsi a Fondazione Cariplo e Fondazione Peppino Vismara a favore delle giovani generazioni, sostenendo luoghi e relazioni capaci di accoglierle e accompagnarle nel loro percorso di crescita. Gli oratori, con la loro presenza capillare e la vocazione educativa, rappresentano infatti una risorsa preziosa per le comunità locali: spazi accessibili, aperti e ricchi di opportunità, dove i ragazzi possono ritrovare socialità, fiducia e protagonismo”.

“La nostra Fondazione – prosegue – ha così deciso di destinare a questa iniziativa risorse per 60.000,00€ e Fondazione Cariplo unitamente a Fondazione Peppino Vismara, a fronte dell’impegno della Fondazione comunitaria, si sono impegnate a raddoppiare tale importo, garantendo quindi per il nostro territorio risorse per un valore complessivo di 120.000,00 €. Questa iniziativa nasce dalla consapevolezza che il benessere dei giovani è una responsabilità collettiva e supportandola vogliamo favorire una rete educativa di prossimità, che coinvolga adulti, istituzioni e realtà sociali per costruire insieme nuove traiettorie di speranza.”

