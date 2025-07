Lavori in corso già dalla mattinata di venerdì in Corso Pietro Vacchelli a Cremona: si interviene – nuovamente – sulla segnaletica orizzontale. Questa volta per ripristinare l’originario senso di marcia delle corsie ciclabili.

A inizio settimana analoghi lavori avevano invertito l’abituale senso di marcia delle corsie ciclabili; dopo diverse segnalazioni e un confronto tra Comune e residenti, la scelta di modificare di nuovo il senso e per portarlo dunque a come era sempre stato. Seguiranno nelle prossime settimane lavori sulle ciclabili della città (qui le spiegazioni dell’assessore Luca Zanacchi).

