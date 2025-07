26 nuove telecamere del sistema di videosorveglianza del Comune di Cremona andranno a sostituire quelle rotte o troppo vetuste: l’acquisto, disposto dall’assessore alla Sicurezza Santo Canale, comporterà una spesa di 65.530 euro.

A queste si aggiungeranno nei prossimi mesi le altre 17 che verranno acquistate grazie alla partecipazione del Comune a due bandi.

“Il nostro impianto di videosorveglianza è piuttosto vecchio e ci sono telecamere che hanno addirittura 17 anni” spiega Canale. “Per questo ho deciso di acquistarne alcune nuove, che vadano a sostituire le esistenti. In questo modo punto ad avere un impianto il più possibile performante”.

D’altro canto si tratta di un presidio essenziale per il lavoro non solo della Polizia Locale di Cremona ma di tutte le forze dell’ordine: “Servono per controllare le dinamiche degli incidenti, per identificare gli autori di atti vandalici, furti, risse, aggressioni… insomma, un buon sistema di videosorverglianza è essenziale per la gestione della città” continua Canale.

Gli occhi elettronici verranno quindi sostituiti nei prossimi mesi con i nuovi, più performanti e all’avanguardia.

Laura Bosio

