Elena Sali è campionessa universitaria, nel doppio femminile con Sara Borghi. La cremonese classe 2002 cresciuta alla Canottieri Bissolati ha conquistato uno straordinario oro ai FISU World University Games 2025, in corso a Duisburg in Germania, impreziosendo una collezione già ricchissima. Già due volte iridata, oro europeo e cinque volte campionessa italiana, Sali completa così il palmarès internazionale con il titolo universitario, dopo l’argento in singolo ottenuto due anni fa.

Una gara in crescendo, quella della barca azzurra, che dopo un avvio in scia a Gran Bretagna e Nuova Zelanda ha imposto il proprio ritmo tra i 500 e i 1500 metri, scavando il solco decisivo con grande determinazione. L’attacco finale dell’Olanda, partito in anticipo, ha ridotto il margine, ma non è bastato: Elena e Sara hanno tagliato il traguardo per prime, regalando all’Italia il secondo oro della spedizione.

Ad accompagnare l’atleta in Germania anche il suo allenatore societario, Luca Manzoli, inserito nello staff tecnico azzurro.

Intanto, a Poznan, in Polonia, altre due cremonesi hanno vestito la maglia della Nazionale ai Mondiali Under 23: Anna Scolaro (Canottieri Flora) e Susanna Pedrola (CUS Torino, cresciuta alla Bissolati) hanno gareggiato a bordo dell’otto femminile azzurro, chiudendo in nona posizione complessiva, terzo posto nella finale B.

