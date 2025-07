E’ stato inaugurato il nuovo skate park presso gli impianti sportivi al Po. Comune di Cremona con il supporto di alcuni skaters cremonesi ha organizzato una giornata di skateboarding che ha sancito l’inaugurazione della struttura.

I lavori di riqualificazione dell’impianto, situato in Piazzale Atleti Azzurri d’Italia, finanziati con fondi Pnr, sono terminati per una rspesa complessiva di oltre 200.000 euro e, come stabilito dalla Giunta Comunale, l’area sarà a disposizione della cittadinanza con accesso libero. Al fine di disciplinare al meglio l’utilizzo, nelle prossime settimane sarà approvato anche il regolamento ufficiale.

900 metri quadrati di superficie in cemento con rampe ed altri elementi che permetteranno agli appassionati di skateboard di eseguire manovre in sicurezza. La struttura sportiva è stata progettata e ideata seguendo le linee guida date da Fisr (federazione Italiana sport rotellistici) e permetterà anche lo svolgimento di eventi sportivi di livello nazionale.

La tipologia di materiale utilizzato e la concezione degli elementi previsti al suo interno ne consente l’utilizzo esclusivamente con skateboard o pattini. Nello skate park non sarà possibile utilizzare biciclette.

“Cremona non ha mai avuto uno skate park che rispettasse in qualche misura dei criteri minimi, anche di sicurezza, degli standard qualitativi”, ha detto l’assessore allo Sport Luca Zanacchi. “Storicamente abbiamo sempre avuto delle strutture mobili in legno e invece da oggi tutti i ragazzi e le ragazze cremonesi e non solo, amanti dello skate, possono venire a divertirsi e a competere nel nostro nuovo skatepark”.

“Più che uno sport – racconta lo skater Alessandro Pugliese – l’ho sempre chiamata uno stile di vita, quindi è una mia passione. Lo skate è una cosa che mi ha sempre aiutato sin da piccolino, mi ha aiutato emotivamente, mi ha aiutato soprattutto nelle conoscenze delle persone”.

FP – SB.

© Riproduzione riservata