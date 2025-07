Sono in corso, nella zona di Grumello Cremonese, le ricerche di un uomo residente in provincia di Lodi, che sarebbe scomparso nei giorni scorsi.

La vicenda è avvolta dal mistero: il disperso sarebbe stato in compagnia di un amico, che sarebbe stato ritrovato nel Lodigiano, in stato confusionale e con alcune lesioni presumibilmente da incidente. Ma di lui nessuna traccia.

Secondo gli investigatori, la cella del suo cellulare sarebbe stata agganciata per l’ultima volta in provincia di Cremona, appunto in zona di Grumello.

Per questo i Vigili del Fuoco hanno allestito un punto di ricerca, nella zona dell’Ente Fiera (via Roma) con diverse squadre, provenienti anche da altre province, e stanno lavorando insieme ai Carabinieri, per cercarlo nelle campagne circostanti.

E’ stato altresì richiesto l’intervento dell’elicottero, per effettuare una ricerca dall’alto, probabilmente della vettura su cui i due viaggiavano.

LaBos

