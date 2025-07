Notte di controlli in città tra sabato 26 e domenica 27 luglio, da parte della Polizia Locale di Cremona, conclusi con il ritiro di 7 patenti per guida in stato di ebbrezza.

Le pattuglie sono entrate in azione fin dalla sera di sabato, con l’obiettivo di contrastare i comportamenti scorretti alla guida che più di altri causano sinistri stradali: in cima alla lista l’abuso di alcol e l’utilizzo del cellulare.

In azione 5 agenti, coordinati da un ufficiale di polizia stradale, che hanno battuto le strade della città con l’ausilio di pattuglia in moto, una volante e una stazione mobile dotata di etilometro.

I posti di blocco sono stati predisposti nelle principali arterie stradali, garantendo un controllo a tappeto dei veicoli in entrata ed uscita.

In totale sono stati controllati 44 veicoli e identificate 45 persone. 7 le patenti ritirate, 2 le persone denunciate per guida in stato di ebrezza e 3 veicoli sospesi dalla circolazione per omessa revisione.

Questo tipo di attività è stata intensificata da alcuni mesi a questa parte. Lo scopo, come confermato dall’Assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale, Santo Canale, è quello di ridurre al minimo le vittime della strada.

“Le stragi della notte sono un fenomeno purtroppo molto diffuso, che riguarda maggiormente i giovani, non limitandosi purtroppo a loro” sottolinea Canale. “Solo con un controllo sempre piu intenso potremo ripulire le strade da coloro che non rispettano il codice della strada e prevenire il maggior numero di vittime di incidenti”. lb

