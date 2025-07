Prenderanno il via lunedì alcuni importanti lavori in via Pippia, che saranno condotti da Unareti (ex Ld Reti) e che avranno una durata presunta di un mese.

L’intervento consisterà in scavi longitudinali e trasversali su sede stradale, marciapiede asfaltato e area verde per posa cavi media tensione a servizio del nuovo lotto residenziale realizzato dal Gruppo Findonati, in Via Pippia civ.11.

Data la complessità dei lavori, è prevista l’attuazione del cantiere in due fasi, durante le quali sarà sempre consentito la fruibilità del traffico stradale carrabile in uno dei due sensi di marcia (direzione via Mantova o via Postumia/Buoso da Dovara) e l’accesso alle proprietà laterali.

Nella prima fase i lavori di scavo si concentreranno nella tratto di strada compreso dall’intersezione con Via dei carbonari all’intersezione con Via Mantova, sulla corsia in direzione via Mantova (lato dei civici pari). Questi comporteranno la chiusura della tratto a senso unico di via Pippia compreso tra via Dei carbonari e Via Postumia, con accesso consentito solo ad autorizzati e ai residenti per accesso alle proprietà laterali. Sarà invece garantito il regolare deflusso del traffico dalla Via Mantova in direzione via Buoso da Dovara.

Nella fase 2 gli scavi di attraversamento della sede stradale si concentreranno all’intersezione tra Via Pippia e Via Dei carbonari e comporteranno la chiusura della corsia nel tratto compreso tra Via Mantova e Via dei Carbonari con accesso consentito solo ad autorizzati e residenti per acceso alle proprietà laterali. Pertanto sarà possibile percorrere l’intera via Pippia (in direzione Via Mantova) dall’intersezione con Via Postumia e la viabilità non subirà variazioni per quanto riguarda Via dei Carbonari (il cui accesso è garantito da Luigi Carini).

In concomitanza della chiusura effettiva della via, verrà posizionata opportuna segnaletica di preavviso della chiusura della via in oggetto, con indicazione delle alternative viabilistiche da seguire durante la permanenza del cantiere.

© Riproduzione riservata