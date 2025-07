Al via il cantiere per la riparazione della balaustra sul ponte urbano del Morbasco, in viale Po.

E’ infatti stata firmata un’ordinanza per l’occupazione di suolo pubblico in previsione della sistemazione del manufatto, che si svolgerà dal primo settembre al 31 dicembre.

Parte della balaustra era stata colpita il 4 luglio del 2022 quando su Cremona si abbattè un violento nubifragio. A causa della tromba d’aria un grosso ramo dell’albero adiacente al ponte in ghisa, risalente alla fine dell’800, era caduto sul manufatto, distruggendolo in parte. Ora finalmente, dopo 3 anni, sarà sistemato.

Pochi mesi fa era stato l’assessore alle opere pubbliche Paolo Carletti a dare la notizia del restauro. Causa cantiere si provvederà a mettere in sicurezza la parte riservata ai pedoni e alla pista ciclabile.

Silvia Galli

