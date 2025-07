Si è svolta presso la Sala Consiliare della Provincia di Cremona, la riunione del Cantiere 4 – Infrastrutture dell’ATS Io Ci CRedo, con la partecipazione di 21 rappresentanti istituzionali collegati da remoto e altrettanti presenti in aula.

Sono stati approfonditi i principali interventi ferroviari e infrastrutturali in corso nel territorio. Il Presidente della Provincia, Roberto Mariani, ha avviato la seduta ringraziando l’ing. Chiara De Gregorio di RFI per il supporto fornito nella gestione delle criticità della SP Calvatone‑Tornata, risolte con successo attraverso la concertazione tra enti.

RADDOPPIO FERROVIARIO

La Commissaria di Governo ha illustrato lo stato d’avanzamento dell’opera, suddivisa in due fasi:

• Fase 1 (Piadena–Mantova): avviata nel marzo 2024 con completamento atteso entro il 2026 (PNRR) e ricadute definitive nel 2028; comprende opere idrauliche (viadotto sull’Oglio a Marcaria), soppressione dei passaggi a livello e riqualificazione delle stazioni;

• Fase 2 (Codogno–Cremona–Piadena): in fase di progettazione, per lotti separati (22 km Codogno–Cavatigozzi; 28 km Cremona–Piadena), con lavori che si estenderanno fino al 2038. Sono previste 9 nuove stazioni, un nuovo viadotto sull’Adda, soppressione dei PL, e miglioramento della sicurezza e dell’accessibilità.

ULTERIORI INTERVENTI FERROVIARI

L’ing. Michele Rabino di RFI ha presentato i progetti ferroviari sul bacino cremonese, inclusi quelli già in corso e in fase di fattibilità: potenziamento dei servizi Crocevia regionale, soppressione passaggi a livello, riqualificazione di sottopassi e marciapiedi e intermodalità con collegamenti extraurbani. Ha anche segnalato l’impiego dei fondi del Bando Multimodale Urbano (Pr-Fesr) per la realizzazione di velostazioni e percorsi ciclopedonali integrati.

AGGIORNAMENTO PONTI

L’arch. Giulio Biroli, dirigente della Provincia di Cremona e team leader del cantiere 4, ha fornito un quadro completo sulle opere infrastrutturali statiche e sismiche sui ponti provinciali: la Provincia gestisce circa 200 ponti e oltre 450 manufatti minori.

Sono stati illustrati i fondi ottenuti (circa 30 milioni) e i principali interventi realizzati o in corso: messa in sicurezza, rifacimento di barriere, adeguamento statico e sismico sulle SP415 a Crema, SP64 a Pianengo, SP12 a Camisano, SP70 a Voltido, SP83 a Ostiano, SP65 a Castelvisconti e rifacimento barriere a norma, con inizio lavori a breve, su SP4 a Rivolta.

Inoltre, è prevista la progettazione entro fine anno del nuovo ponte di Calvatone e la realizzazione di nuovi ponti a Isola Dovarese e Spino d’Adda nei prossimi anni. Per quanto riguarda i ponti sul Po, gestiti da altri enti, sono in corso lavori di ristrutturazione sul ponte Verdi (Parma) con fine prevista nel 2026, Pfte per il ponte di Casalmaggiore (oltre 100 milioni di investimento), e interventi sulla SS10 a Castelvetro. Il “Terzo Ponte” dell’Autovia Padana è stato rimandato al piano 2029‑2034.

PROSSIMI PASSI

La riunione si è chiusa con l’impegno della Provincia a continuare il confronto e l’aggiornamento con RFI, i Comuni, Regione e Ministero. Il Cantiere 4 proseguirà con incontri periodici per monitorare l’avanzamento delle opere e coordinare azioni comuni tra i soggetti coinvolti.

