Dopo le verifiche svolte dal gestore e gli approfondimenti tecnici necessari, effettuati anche con il coinvolgimento dei tecnici comunali e la consulenza di uno strutturista incaricato da Forus, emerge un quadro tecnico che non consente l’apertura della vasca convertibile.

Ad annunciarlo è l’assessore allo Sport Luca Zanacchi, che dall’inizio ha seguito le vicissitudini dell’impianto: “Dalle verifiche effettuate al momento non vi sono le condizioni per operare l’apertura della vasca” fa sapere il Comune.

Come noto, “la stagione estiva è partita garantendo i servizi alla cittadinanza attraverso la piena funzionalità della vasca olimpionica, della vasca didattica e del parco interno” continua l’amministrazione. Tutte le attività “strutturare dal gestore e gli spazi ricreativi sono stati garantiti e ad oggi le attività sono tutte pienamente operanti”.

La stagione estiva che, come da contratto, termina il prossimo 31 agosto, si svolgerà sulla vasca olimpionica, sulla vasca didattica con l’ausilio del parco.

La situazione che ha portato allo stop della vasca convertibile si è generata nel tempo e, ad oggi, seri motivi strutturali della’impianto, che negli anni si sono aggravati, non permettono l’utilizzo della struttura prima di un intervento più radicale di quelli precedentemente effettuati.

Negli anni, infatti, l’Amministrazione ha sempre apportato i necessari interventi indispensabili a garantire la fruibilità della vasca ma nei mesi antecedenti l’apertura la situazione sì è aggravata.

Il gestore nelle scorse settimane si è adoperato nel comunicare la situazione a tutti gli utenti. Attraverso messaggi, avvisi e comunicazione dedicata ogni utente è stato raggiunto e ad ogni fruitore è stato spiegata la situazione. Ad oggi risulta attiva una campagna di comunicazione interna alla struttura per spiegare la situazione a tutti i fruitori dell’impianto.

Le verifiche non si sono fermate e l’Amministrazione, in sinergia con Forus, sta lavorando per individuare gli interventi necessari per poter rimettere in piena funzionalità la vasca nella prossima stagione estiva. Nelle prossime settimane si svolgeranno altri incontri e sopralluoghi per individuare le modalità di intervento.

“Il servizio dato dalla piscina comunale non si è mai fermato nonostante i disagi generati dalla mancata apertura della convertibile. Disagi dei quali l’Amministrazione e Forus sono pienamente consapevoli” sottolinea ancora il Comune.

“Dati alla mano, contrariamente a quanto ipotizzabile, il mese di giugno 2025 non è stato impattato nei risultati rispetto al giugno 2024. Segno evidente del fatto che molti fruitori hanno compreso la situazione e hanno continuato a frequentare l’impianto”.

Mentre Amministrazione e gestore sono al lavoro per la risoluzione dei problemi sulla vasca convertibile, proseguono i lavori di riqualifica dell’impianto nelle aree coinvolte dal project financing. Nel rispetto dei tempi stabiliti procedono infatti i lavori sulla vecchia vasca anni ’70, che diventerà una palestra di circa 1000 metri quadrati suddivisa in più sale, e sugli spogliatoi della vasca convertibile.

Successivamente i lavori si sposteranno sulla hall di ingresso e sui locali accessori alla segreteria. Come da programma, successivamente a questi interventi, la riqualifica toccherà gli spogliatoi della vasca olimpionica.

“Siamo dispiaciuti per la situazione della vasca convertibile, struttura che notoriamente ha sempre presentato problemi sui quali si è sempre intervenuto” sottolinea Zanacchi. “Quest’anno i problemi, degenerati in modo repentino, non hanno permesso l’apertura della vasca estiva. I servizi sono proseguiti sulla vasca olimpionica e nessuna attività si è interrotta.

Siamo operativi su due fronti, il primo è quello relativo al proseguo dei lavori di riqualifica approvati nel project e il secondo è appunto quello relativo alla ripartenza della vasca estiva, a questo punto nella prossima stagione estiva.

I dati relativi all’affluenza ci indicano che l’utenza ha compreso la situazione e ha comunque continuato a frequentare il centro natatorio.

Restano doverose le scuse nei confronti di chi, avrebbe voluto, ma, non ha potuto, utilizzare la convertibile. Anche per loro siamo al lavoro per risolvere il problema alla radice e incrementare il livello qualitativo dei servizi che il nostro impianto natatorio può offrire a tutta la cittadinanza”.

© Riproduzione riservata