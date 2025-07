Tg News – 28/7/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa redizione:– Nuovo ultimatum Trump a Mosca: cessate il fuoco entro 10-12 giorni– A Gaza nuovi attacchi israeliani, almeno 13 morti– West Nile, seconda vittima nel Lazio, paziente 77enne– A Pompei due operai precipitano da 15 metri, gravi– Incendi in Sardegna, fronte aperto a Orosei– Via tetto 240 mila euro per stipendi dipendenti pubblici– Istat, nel 2050 il 41% delle famiglie sarà di una persona sola– Dazi, Meloni “Base al 15% sostenibile, c’è ancora da battersi”– A Giffoni Sorrentino consegna ad Anas il premio “Drive the Change”– Previsioni 3B Meteo 29 Luglio

/gtr