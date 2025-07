Nei giorni scorsi sono iniziate le attività di ripristino della segnaletica orizzontale in città a Cremona. I lavori sono partiti da alcune vie del centro storico come Corso Pietro Vacchelli, Via XX Settembre, Via Platina, Via XI Febbraio, Via Bonomelli, Via Manini, Via Monteverdi e Piazza V Novembre.

Le operazioni si protrarranno fino alla fine del mese di ottobre e toccheranno diverse aree della città.

Tra i diversi interventi il programma prevede la riqualifica di più di 1000 attraversamenti pedonali e ciclo-pedonali e circa 1000 linee di arresto (Stop e precedenze) sugli incroci più sensibili e trafficati della città.

In prossimità della Settimana Europea della Mobilità si interverrà con il ripristino della segnaletica orizzontale della pista ciclabile di Viale Trento e Trieste e infine verranno ridipinti gli stalli di sosta nelle vie interessate dagli interventi.

Il piano di ripristino della segnaletica orizzontale è stato predisposto dall’Ufficio Mobilità e dai tecnici di Aem che, attraverso le proprie squadre, sta provvedendo all’attuazione di quanto programmato.

Le attività in essere si inseriscono in un quadro più amplio di manutenzioni ordinarie e straordinarie che, a partire dalla seconda metà del mese di agosto, vedrà l’attivazione di ulteriori interventi a benefico della viabilità e della sicurezza dei cittadini.

Tra questi si segnala l’inizio dei lavori relativi al Bando Semaforico, con l’abbattimento delle barriere architettoniche su diversi di impianti semaforici in città, interventi di ripristino di alcuni marciapiedi in diversi quartieri cittadini e nuove asfaltature in ambito urbano.

“Abbiamo lavorato per reperire le risorse necessarie e strutturare una serie di interventi che possano dare risposte alla richiesta di sicurezza viabilistica, soprattutto di ciclisti e pedoni” commenta l’assessore alla viabilità, Luca Zanacchi. “Con i tecnici dell’Ufficio Mobilità e di Aem, che ringrazio, abbiamo strutturato un intervento sulla segnaletica orizzontale piuttosto corposo capace di dare una prima risposta concreta al fabbisogno della città e alle segnalazioni pervenute da comitati di quartiere e cittadini. Nella seconda metà del mese di agosto partiranno altri importanti interventi manutentivi che porteranno ulteriore sicurezza alla mobilità urbana di Cremona”.

