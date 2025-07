Un’importante variazione di bilancio è stata approvata durante il consiglio comunale di Stagno Lombardo, svoltosi lunedì sera: 68.000 mila euro, che sono destinate a diverse azioni amministrative, ma che saranno soprattutto utilizzate per investire su scuole, viabilità e in altre opere pubbliche.

L’impegno di spesa più elevato sarà quello della sostituzione dei corpi illuminanti della scuola materna, con revisione dell’impianto elettrico e progettazione, per un totale di 25.620 euro.

Altro intervento economicamente rilevante riguarderà la scuola primaria, dove verrà installato un impianto anti-piccioni, per un costo totale di 20.460 euro (compresa la progettazione).

Sempre sul fronte scuola, 6.185 euro serviranno per la manutenzione dei giochi della materna.

Sul fronte strade, 4.148 euro saranno impegnati per un intervento di ripristino della viabilità lungo via Normale. Altri stanziamenti riguardano l’illuminazione dell’area fitness (euro 4.410), l’acquisto di contenitori per la raccolta differenziata (euro 2.420) e gli interventi di ripristino della luce votiva del cimitero (euro 4.184).

© Riproduzione riservata