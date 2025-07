Tg News – 29/7/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– West Nile, salgono a 7 le vittime in Italia

– Merz: “Domani lanceremo aiuti su Gaza”

– Sparatoria a New York, 4 morti oltre all’aggressore

– Fmi alza le stime per l’Italia, +0,5%

– Accordo sui dazi, Ue pubblica sua nota

– Sindacati a Palazzo Chigi Venerdì su ex Ilva

– Rapisce un cane e chiede riscatto, 16enne arrestato

– Webuild, inaugurato ospedale del Sud-Est Barese da 300 posti letto

– Previsioni 3B Meteo 30 Luglio

