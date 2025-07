Ha dato in escandescenze all’interno del Pronto soccorso, provocando danni e generando allarme tra personale e pazienti; è finito così nei guai un uomo italiano e residente in città, la cui azione è stata efficacemente contenuta dalla pattuglia della Polizia di Stato.

Gli agenti sono intervenuti tempestivamente martedì, chiamati dal personale. L’uomo, in preda all’ira, stava danneggiando arredi e attrezzature sanitarie.

L’uomo, dopo essere stato dimesso, ha avuto un accesso di rabbia. La sua furia si è abbattuta sugli estintori, che sono stati rovesciati, ha divelto un corrimano e colpito tutto quello che gli capitava sotto tiro.

L’immediato intervento congiunto delle guardie giurate in servizio presso la struttura e del personale del Posto di Polizia dell’Ospedale – istituito proprio al fine di prevenire e contrastare condotte potenzialmente pericolose per il delicato contesto sanitario – ha consentito di bloccare l’uomo e riportare la situazione sotto controllo.

Accompagnato in Questura da una pattuglia della Squadra Volante, il soggetto ha proseguito nella sua condotta aggressiva, inveendo contro gli operatori con sputi, insulti e minacce. Durante il successivo tentativo di contenimento da parte di due agenti, l’uomo li ha aggrediti violentemente, provocando lesioni ad entrambi.

A fronte di quanto accaduto, per lui è scattato l’arresto: gli vengono contestati i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato di beni all’interno di strutture sanitarie. È stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura fino all’udienza di convalida, svoltasi mercoledì mattina, al termine della quale è stato giudicato con rito direttissimo.

L’arresto si è reso possibile grazie alle recenti riforme normative introdotte con i cosiddetti Decreti Sicurezza: il provvedimento del 2024 ha infatti previsto una specifica aggravante per i danneggiamenti commessi all’interno delle strutture sanitarie, rendendo obbligatorio l’arresto in flagranza.

Il successivo Decreto Sicurezza del 2025 ha invece introdotto una nuova fattispecie di reato che tutela espressamente gli operatori delle Forze di Polizia, configurando un autonomo delitto per le lesioni cagionate agli agenti nell’esercizio delle loro funzioni. Entrambe le disposizioni si sono rivelate fondamentali per garantire un tempestivo intervento, assicurare alla giustizia l’autore dei fatti e tutelare l’incolumità del personale in servizio, nonché la sicurezza del contesto ospedaliero.

