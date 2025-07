Spettacoli, concerti, formazione, strumenti, partiture, spazi per le prove: Regione Lombardia sostiene con 650.000 euro l’attività delle bande musicali, delle fanfare, dei cori e dei gruppi folk presenti sul territorio.

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Cultura, Francesca Caruso, ha approvato i criteri del bando 2025 previsto dalla nuova legge regionale, che punta a valorizzare la cultura musicale popolare come espressione viva del patrimonio immateriale lombardo.

“Questa misura è pensata per aiutare concretamente chi, spesso in modo volontario, custodisce e tramanda la tradizione musicale dei nostri territori. Bande, cori, fanfare e gruppi folk sono veri e propri laboratori di educazione, comunità e identità culturale. Per questo abbiamo voluto stabilire criteri chiari, accessibili e calibrati sui bisogni reali”. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Marcello Ventura.

Il bando sarà pubblicato a breve e prevede due linee di intervento. Linea A – Attività: 300.000 euro per sostenere concerti, rassegne, corsi di formazione, eventi, acquisto di partiture e divise. Il contributo potrà coprire fino all’80% dei costi, per un massimo di 30.000 euro a progetto. Il costo minimo richiesto è di 5.000 euro.

Linea B – Investimenti: 350.000 euro per strumenti musicali, attrezzature, allestimenti e sistemazione di spazi per le prove. Il contributo potrà coprire fino al 50% delle spese, con un massimo di 5.000 euro e un costo minimo di 1.000 euro.

Destinatari del bando sono i Comuni (in rappresentanza delle bande civiche non autonome), le associazioni musicali senza scopo di lucro (bande, cori, gruppi strumentali e folk, fanfare legate ad associazioni d’arma) e le federazioni del settore, attive da almeno due anni in Lombardia. Ogni soggetto potrà presentare una sola domanda.

Saranno ammesse le spese sostenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025. La procedura sarà a sportello, con valutazione in ordine cronologico fino all’esaurimento delle risorse. L’istruttoria tecnica sarà curata da ANCI Lombardia, in base a uno specifico accordo di collaborazione.

Secondo il Censimento regionale delle bande musicali, in Lombardia operano 450 bande distribuite in 407 Comuni, pari al 27% del totale. I soci attivi sono oltre 24.000, con 14.103 musicisti, 9.335 allievi e 2.731 collaboratori. Solo il 12% dispone di una scuola musicale interna, 395 sono presenti sui social e 221 hanno un sito web.

Nella provincia di Cremona risultano attive 10 bande, con 450 soci, 258 musicisti, 263 allievi, 71 collaboratori e 123 eventi all’anno, tra cui 47 concerti e 76 sfilate.

“Le bande musicali sono un patrimonio vivente che accompagna i momenti più significativi della vita delle nostre comunità – prosegue Ventura – In provincia di Cremona queste realtà rappresentano un autentico presidio di cultura, educazione e socialità. Con questo bando diamo finalmente un sostegno concreto a chi tiene viva la tradizione con passione e impegno quotidiano”.

“Ringrazio l’assessore Francesca Caruso per l’attenzione dimostrata anche verso i piccoli territori: questa misura – aggiunge e conclude il consigliere Ventura – riconosce il valore culturale delle bande lombarde e ne rafforza il ruolo nel tessuto sociale locale. Le bande sono la colonna sonora della nostra identità”.

