Nella giornata di martedì i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cremona hanno denunciato un uomo di 45 anni, pregiudicato, per evasione dagli arresti domiciliari.

Erano circa le 11 della mattina quando una pattuglia della Radiomobile si è presentata all’abitazione del soggetto, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari su ordinanza della Corte d’Appello di Brescia per il reato di maltrattamenti in famiglia, per verificarne la presenza in casa. Ma lui non c’era.

Sono quindi scattate le ricerche, tramite la Centrale Operativa che, coordinando sul territorio diverse pattuglie, ha gestito le attività.

L’evaso è stato trovato mezz’ora dopo in via Ghisleri, mentre camminava in compagnia di un altro uomo. Gli accertamenti hanno permesso di confermare che il soggetto non aveva comunicato alcun allontanamento e non aveva alcuna autorizzazione per farlo. Per lui è quindi scattata una denuncia all’Autorità Giudiziaria per evasione.

