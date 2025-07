“Per la prima volta, la giunta lombarda accoglie la nostra proposta di erogare voucher agli studenti del corso di laurea triennale in infermieristica. Un primo passo per contrastare la carenza di professionisti”. A darne notizia il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni, in seguito all’approvazione di un ordine del giorno dem all’assestamento di bilancio discusso la scorsa settimana al Pirellone.

“L’ordine del giorno propone, sull’esempio della Regione Veneto, di avviare in via sperimentale l’erogazione di voucher del valore di 500 euro al primo anno, 1000 euro al secondo e 1500 euro al terzo, riconoscendo così un sostegno economico per l’attività svolta già nel periodo di formazione” illustra il consigliere.

“La nostra proposta è stata accolta ed è sicuramente un primo passo. Da oggi il nostro impegno sarà quello di mantenere alta la pressione sulla giunta lombarda per concretizzare l’intervento a partire dall’anno accademico 2026-2027”.

“È evidente la necessità di contrastare la carenza, ormai cronica, di infermieri” aggiunge Piloni. “Carenza che pesa soprattutto nei territori come il nostro. In Italia ci sono 6,8 infermieri ogni mille abitanti, contro una media europea di 8,4, mentre negli ultimi anni il numero di iscritti al corso di laurea è in costante calo”.

