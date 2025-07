Ha raccontato ai poliziotti di essere stato vittima di una rapina, ma non era vero: è finito così nei guai un uomo, trovato riverso a terra e ferito in piazza della Pace nelle prime ore di domenica mattina.

Gli uomini della Polizia di Stato di Cremona sono intervenuti, dietro segnalazione di alcuni passanti, intorno alle 5, e hanno trovato l’uomo con una vistosa tumefazione al volto e in stato confusionale a causa dell’evidente assunzione di bevande alcoliche.

Agli agenti ha raccontato di essere stato aggredito per una rapina. Sono quindi scattate le indagini per cercare di identificare i responsabili, mentre l’uomo veniva soccorso dal 118 e trasportato in codice giallo all’ospedale.

Tuttavia, una volta esaminati i filmati del sistema di videosorveglianza cittadino, gli operatori di polizia hanno potuto ricostruire quanto effettivamente accaduto: in realtà l’uomo, dopo aver consumato bevande alcoliche a notte inoltrata all’interno di più locali pubblici, era caduto in terra, sbattendo violentemente il volto. Di qui, le sue lesioni. Per tale motivo è stato denunciato a piede libero per simulazione di reato.

