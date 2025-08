E’ iniziato questa mattina e si prolungherà per tutto il giorno il presidio pro Palestina e contro il massacro in corso nella Striscia di Gaza ai giardini pubblici di piazza Roma a Cremona. Il gruppo “Restiamo umani di Brescia” ha organizzato la tenda della solidarietà per la Palestina.

Presenti alcuni esponenti politici locali che hanno sottoscritto una petizione a favore di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati.

Prima funzionaria Onu a essere stata sanzionata da uno Stato, gli Usa, Albanese, in un’inchiesta durata mesi, documenta quella che definisce “la logica del profitto”, una delle ragioni per cui, dice, “il genocidio a Gaza continua”.

“Non ci ha fermato neanche il tempo – ha detto la consigliera comunale M5S Cremona Cambia Musica Paola Tacchini -. Abbiamo risposto a una richiesta del Gruppo Restiamo Umani della Bassa Bresciana, già intervenuto diverse volte a sostenere incontri pro-Palestina, contro questo genocidio. Perché intanto bisogna parlarne, bisogna rompere il silenzio”.

“Raccogliamo anche le firme per sostenere la candidatura di Francesca Albanese al premio Nobel per la pace – ha detto Lapo Pasquetti (Sinistra per Cremona) – motivata anche per tutte le attività di contrasto che sono state poste in essere, sia dal punto di vista politico ma anche dal punto di vista mediatico, nei confronti del suo impegno e del suo attivismo per documentare e far conoscere al mondo quello che sta succedendo all’interno della striscia di Gaza e in Cisgiordania”.

