Si avvicina la fine del ritiro grigiorosso. Domani è in programma l’amichevole contro la Pro Patria (diretta alle ore 16 su CR1) e la mattina seguente la Cremonese farà ritorno in città.

Si chiude una settimana abbondante a Livigno, a oltre 1.800 metri di altitudine. E’ stato il Centro di Preparazione Olimpica AQ1816, riconosciuto dal Coni, ad ospitare gli allenamenti di Bianchetti e compagni. Il meteo “pazzo” di Livigno non ha mai impedito di lavorare sodo alla Cremo, tra momenti illuminati dal sole e improvvisi acquazzoni. I grigiorossi hanno sfruttato al massimo le strutture che gli sono state messe a disposizione: dalle piscine alla sabbia del campo da beach volley, passando per la palestra fino ad arrivare al campo da calcio e alla pista d’atletica.

Lo staff grigiorosso ha lavorato in maniera incessante, raccogliendo dati relativi alle performance dei giocatori, diretto dal mister Davide Nicola, che ha fatto svolgere tante sedute di lavoro tattico, lavorando sul 3-5-2 che, almeno inizialmente, dovrebbe essere l’abito cucito su misura per la Cremonese. Nicola ha confermato quello che i giocatori avevano già capito durante le prime due settimane di lavoro al Centro Sportivo Arvedi: il mister è un “martello” in allenamento e pretende il massimo dal gruppo, chiedendo compattezza e aggressività, attenzione alla fase difensiva sugli esterni e gioco verticale.

La settimana di Livigno è stata importante anche perché ha visto il gruppo rinforzarsi, grazie all’arrivo direttamente in ritiro di tre pezzi da novanta per la Serie A: prima il portiere Audero, poi l’esterno sinistro Zerbin e il difensore centrale Baschirotto, tornato in grigiorosso dopo l’esperienza di una decina di anni fa con la formazione Berretti. Non sono mancati i momenti utili per cementare il gruppo: dalla gita a Carosello 3.000 ai momenti di goliardia (vedi la sorpresa di compleanno a Sernicola sotto forma di uova fresche e farina lanciate in testa oppure gli scherzi nello spogliatoio organizzati da “El Mudo” Vazquez).

Questa mattina (sabato 2 agosto) è andato in scena l’ultimo allenamento sotto la pioggia, domani l’amichevole contro la Pro Patria e lunedì mattina il rientro a Cremona. Livigno con i tanti tifosi accorsi ogni giorno non solo dalla provincia di Cremona per assistere agli allenamenti saluterà a breve la Cremonese, che tornerà a lavorare al Centro Sportivo Arvedi con il primo impegno ufficiale della stagione già nel mirino: il match di Coppa Italia di sabato 16 agosto contro il Palermo, la grande corazzata della prossima Serie B, pronta a stupire subito. Un banco di prova importante per la Cremo prima dell’esordio in campionato contro il Milan.

