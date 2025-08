Episodio di disagio venerdì sera in piazza del Comune a Cremona. Intorno alla mezzanotte, un uomo in stato di ebbrezza ha rimosso uno dei lastroni di granito del selciato e ha iniziato a scavare il terreno sottostante.

Secondo quanto raccontato dall’uomo alle forze dell’ordine, il suo sarebbe stato un tentativo di risistemazione del terreno dopo aver inciampato nel lastrone. Una sorta di rattoppo fai da te tutt’altro che usuale. La scena ha destato curiosità e commenti tra i presenti, che hanno allertato vigili e polizia.

Per riportare l’uomo alla ragione è intervenuta una Volante della Polizia che lo ha successivamente denunciato per danneggiamento aggravato e porto di oggetti atti a offendere in quanto stava rovinando il marciapiede con un attrezzo. Sia lui che l’uomo che lo accompagnava hanno subito un ordine di allontanamento.

