Anche in piena estate, Cremona e Crema si confermano città attrattive, vive e frequentate. Lo dimostrano i dati del mese di luglio 2025 raccolti dall’Osservatorio Urban Data di Confcommercio Provincia di Cremona, che ha analizzato in forma anonima e aggregata i flussi di mobilità urbana nelle due città, distinguendo tra persone uniche e accessi complessivi alle aree del centro. Ne emerge una fotografia precisa del comportamento dei visitatori: Cremona ha accolto 107.990 visitatori, mentre Crema ha superato quota 111.460.

A Crema, i principali bacini di utenza sono i comuni limitrofi: Pandino (3.349), Ripalta Cremasca (2.952) e Castelleone (2.868), che confermano la centralità della città per il commercio del territorio. Rilevante anche la componente turistica straniera, con 12.527 visitatori internazionali, soprattutto da Regno Unito (1.616), Francia (1.406) e USA (1.083).

A Cremona, i flussi provengono in gran parte da Castelverde (3.408), Castelvetro Piacentino (1.921) e Soresina (1.725). Anche qui il turismo estero ha un ruolo crescente, con 12.940 visitatori stranieri, tra cui spiccano Francia (1.991), Regno Unito (1.415) e Stati Uniti (1.211).

I dati confermano che i centri di entrambe le città non sono solo luoghi di passaggio, ma vere destinazioni urbane, capaci di trattenere i visitatori per un tempo significativo: la permanenza media si attesta a 3 ore e 8 minuti sia a Cremona che a Crema.

Le fasce orarie di maggior afflusso, però, differiscono: a Crema, i picchi si registrano tra le 10:00 e le 11:00 nel weekend e tra le 17:00 e le 18:00 nei giorni feriali; a Cremona, invece, i momenti di maggior vitalità sono tra le 18:00 e le 19:00 durante la settimana e tra le 19:00 e le 20:00 nei fine settimana.

Anche la distribuzione settimanale mostra comportamenti distinti: a Crema la presenza è ben distribuita tra il giovedì (16,96%), il martedì (16,87%) e il sabato (15,03%); a Cremona i giorni più frequentati sono il giovedì (19,23%), il mercoledì (18,34%) e il sabato (14,67%).

Il dato cremonese si collega direttamente al successo dei Giovedì d’Estate, l’iniziativa di Confcommercio e Le Botteghe del Centro che ha animato il centro cittadino ogni giovedì di luglio, coinvolgendo complessivamente oltre 41.000 persone.

“Monitorare i flussi urbani attraverso dati oggettivi e continuativi è fondamentale per capire come si muovono le persone, quanto tempo restano e in quali momenti scelgono di vivere la città – commenta Stefano Anceschi, direttore generale di Confcommercio Provincia di Cremona –. Questo tipo di analisi, che distingue tra numero di persone uniche e numero di accessi complessivi, consente valutazioni realistiche sull’impatto economico per le imprese. Il mese di luglio conferma un’ottima tenuta dei flussi urbani, con una componente turistica in aumento e un ottimo riscontro alle iniziative serali, che rappresentano leve importanti per progettualità future dedicate a commercio e qualità della vita urbana”.

I dati – afferma Confcommercio – fanno riferimento ai centri delle città, AREA DUC.

