Ci sono anche 5 esponenti del Partito Democratico, e tra di loro anche il cremasco Matteo Piloni, tra i 35 consiglieri regionali (su un totale di 80) che hanno fatto domanda per ricevere il vitalizio, come previsto lo scorso marzo dallo stesso Consiglio Regionale ripristinando questo strumento, con la novità che l’erogazione non scattasse automaticamente al compimento del 65esimo anno di età, ma dovesse essere attivata comunicando la propria adesione alla Regione.

L’elenco completo è stato visionato da Il Fatto Quotidiano che per primo ha pubblicato la notizia.

La scadenza per la presentazione della domanda era appunto la fine di luglio; il sistema prevede una trattenuta di circa 600 euro al mese dalle rispettive indennità.

Anche il consigliere leghista Riccardo Vitari ha fatto domanda, non così, invece Marcello Ventura di FdI.

Il dato politico è che a marzo, quando venne discussa la norma, il capogruppo del Pd Majorino aveva votato contro il vitalizio dicendo che “Noi siamo contrari, è un provvedimento che non riteniamo né necessario né prioritario”.

“Io non credo sia sbagliato prevedere che il reddito di un consigliere regionale venga ridotto dell’8,8% ai fini contributivi pensionistici come avviene per altri lavori. Prima di questa legge io già in autonomia accantonavo delle risorse del mio stipendio ai fini pensionistici”, spiega Piloni.

“Ora che c’è anche questa possibilità prevista dalla legge regionale, mi vedrò quindi ridurre l’indennità mensile dell’8,8% che, essendo già a metà legislatura, diventerà del 17,6% da settembre 2025 a febbraio 2028.

Essendo in aspettativa inoltre dal mio lavoro privato, oltre a questa trattenuta verserò anche tutti i contributi pensionistici del mio lavoro privato fino ad oggi a carico invece dello Stato.

Nel mio caso significa quindi una riduzione del reddito mensile da settembre 2025 di circa 1350 euro per avere un’indennità differita dai 65 anni di circa 350 euro netti al mese. Questo nel mio caso. Infatti l’applicazione della norma varia in base alla differente condizione lavorativa. Riduzione mensile che da settembre mi sarà applicata costituendo, di fatto, una sorta di fondo a fini pensionistici.

“Aggiungo – conclude Piloni – che dalla segreteria del consiglio regionale mi è stato comunicata la possibilità di non rendere pubblica questa scelta. Cosa che non ho in alcun modo preso in considerazione in quanto si tratta, appunto, di una forma previdenziale.

