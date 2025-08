Si è svolto nei giorni scorsi l’incontro tra il comitato di Quartiere 1, Sant’Ambrogio – Incrociatello e il sindaco Andrea Virgilio con l’assessore con delega ai lavori pubblici Luca Zanacchi, per affrontare il problema dei cantieri stradali che stanno interessando la zona in questo periodo estivo.

La rotonda in via Bergamo, interessata dai lavori, dovrebbe riaprire attorno alla metà di agosto.

Ma le richieste dei residenti, espresse per bocca della presidente del comitato Lionella Leoni, sono anche altre, a partire dalla carenza di segnaletica orizzontale in prossimità di alcuni incroci, fino alla richiesta di spegnere il motore dell’auto quando il veicolo è fermo in colonna.

“Si dimenticano sempre – afferma Leoni – che il nostro non è un quartiere solo di passaggio, ma ci sono anche delle scuole, delle fabbriche. Il traffico già durante l’anno senza cantieri è intenso, specialmente la sera. La gente non spegne i motori, le auto corrono nelle vie traverse quando devono per forza andare in via San Francesco o via Fabio Filzi e non rispettano gli stop. E poi non abbiamo segnaletiche orizzontali visibili. Ci sono una materna ed un asilo, più volte abbiamo richiesto un cartello che avvisasse gli automobilisti. E’ un anno che lo chiediamo”.

