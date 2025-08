L’Asst di Cremona comunica che nel mese di agosto alcuni servizi subiranno una variazione oraria.

Il punto prelievi Varietà (Via Bonomelli 81, Cremona) sospende la propria attività da lunedì 11 a sabato 16 agosto 2025.

Il punto prelievi Med Center di Gadesco (Via Berglinguer) sospende la propria attività sabato 16 agosto 2025.

Il centro vaccinale territoriale di Casalmaggiore (via Sandor Petofi, 4) sospende l’attività di front office e ricevimento telefonate nelle seguenti giornate: Mercoledì 13 agosto e Giovedì 14 agosto

Il servizio vaccinale verrà regolarmente svolto per tutti i cittadini in possesso di un appuntamento per le due giornate.

CONTACT CENTER REGIONALE Come da disposizioni regionali, il Contact Center Regionale sarà sospeso sabato 16 agosto. Sarà invece attivo dalle 8.00 alle 13 nelle seguenti giornate: Sabato 2 agosto; Sabato 9 agosto; Giovedì 14 agosto; Sabato 23 agosto; Sabato 30 agosto.

FERRAGOSTO. Di seguito l’elenco dei servizi sospesi il giorno di Ferragosto, 15 agosto 2025:

– Punti prelievo aziendali e convenzionati

– CUP

– Case di Comunità

– Servizi Vaccinali

– Segreteria invalidi civili

– Segreteria patenti

– Consultori

Gli infermieri di famiglia (IFeC) garantiranno il servizio agli utenti in carico, anche nella giornata del 15 agosto.

