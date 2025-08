E’ stato trovato privo di vita, oggi poco prima delle 17, il 64enne scomparso da un giorno dalla sua abitazione. L’uomo giaceva riverso, accanto alla sua bicicletta, in un canale pieno d’acqua appena fuori da Vaiano Cremasco, in via Carlo Alberto dalla Chiesa all’angolo con via Sanseverino.

A trovarlo, un passante che ha subito dato l’allarme al 118, intervenuto con un’ambulanza della Croce verde e l’automedica, ma non è stato possibile fare altro che constatare il decesso.

Il 64enne potrebbe essere caduto a seguito di un malore, ma saranno i successivi accertamenti a stabilire la causa del decesso. Sul posto i Carabinieri della Radiomobile di Crema e della stazione di Bagnolo Cremasco, oltre al magistrato che ha disposto il trasferimento del corpo all’ospedale di Cremona per l’autopsia.

L’uomo era uscito di casa ieri in bicicletta poco dopo le 15; i famigliari non vedendolo rientrare hanno successivamente fatto denuncia di scomparsa e da oggi erano iniziate le ricerche. Fino al triste ritrovamento. gb

